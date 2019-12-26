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Главная » Кулера (вентиляторы) для ноутбуков, моноблоков, видеокарт » Toshiba
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Вентилятор (кулер) для ноутбука Toshiba Portege Z830 (4-pin)
1470 руб.
Артикул:  AA1216992

В наличии: да

Подходит для: Toshiba
Разъем (pin): 4-pin
Система охлаждения: Нет
Комплектность: Вентилятор

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Артикул:  AA1216992

Вентилятор (кулер) для ноутбука Toshiba Portege Z830 (4-pin)

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении заказа, чтобы избежать досадных ошибок и вовремя получить то,
что вы заказали.

Некоторые модели ноутбуков могут использовать различные системы охлаждения и вентилятор, то что ваша модель 
указана в списке совместимотей ещё не означает что данный вентилятор или система охлаждения подойдут.
Тщательно сверяйте ваш кулер (вентилятор) с фотографией приобретаемой модели, размещённой на нашем сайте.
Обратите внимание на его форму, количество и месторасположение креплений, количество пинов (PIN) на фишке и
порядок расположения проводов на ней.

Фотографии представлены для отображения формы и размеров товара. В наличии может быть вентилятор с отличными от фото наклейками, надписями или другими незначительными отличиями не влияющими на его функционал.

Если вы сомневаетесь, обратитесь к нашим менеджерам, воспользовавшись формой онлайн-сообщения, закажите
обратный звонок, или позвоните в наш магазин по любому номеру телефона, указанному на сайте.

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Гарантия на возврат, если не подойдет

Можете не переживать, что приобретете деталь, которая не подойдет или не удовлетворит вас по характеристикам. Если такое случилось, мы вернем деньги или обменяем товар на новый.

На поломку при покупке любой детали в нашем магазине

Мы полностью уверены в наших поставщиках и деталях. Поэтому даем надежную гарантию. Если в течении гарантийного срока с товаром что-то случится - сразу звоните нам. Мы все исправим.

На поломку при установке купленной детали в нашем сервисном центре

Мы профессионалы в сфере ремонта техники. И гарантируем качество своих работ. Если вы покупаете запчасть в нашем магазине и устанавливаете ее в нашем сервисном центре, мы удвоим гарантию на поломку.


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