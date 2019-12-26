Вентилятор (кулер) для ноутбука Toshiba Portege Z830 (4-pin)
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Артикул: AA1216992
Вентилятор (кулер) для ноутбука Toshiba Portege Z830 (4-pin)
Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении заказа, чтобы избежать досадных ошибок и вовремя получить то, что вы заказали.
Некоторые модели ноутбуков могут использовать различные системы охлаждения и вентилятор, то что ваша модель указана в списке совместимотей ещё не означает что данный вентилятор или система охлаждения подойдут. Тщательно сверяйте ваш кулер (вентилятор) с фотографией приобретаемой модели, размещённой на нашем сайте. Обратите внимание на его форму, количество и месторасположение креплений, количество пинов (PIN) на фишке и порядок расположения проводов на ней.
Фотографии представлены для отображения формы и размеров товара. В наличии может быть вентилятор с отличными от фото наклейками, надписями или другими незначительными отличиями не влияющими на его функционал.
Если вы сомневаетесь, обратитесь к нашим менеджерам, воспользовавшись формой онлайн-сообщения, закажите обратный звонок, или позвоните в наш магазин по любому номеру телефона, указанному на сайте.
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